Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта. Теперь она составляет 14,5% годовых, сказано на сайте регулятора.

Регулятор отмечает, что спрос в экономике начал соответствовать возможностям производителей. Однако инфляция всё ещё остаётся высокой и не снижается до целевых значений.

Центробанк занял выжидательную позицию. Решение о дальнейшем снижении ставки будет зависеть от того, насколько устойчиво будет замедляться инфляция и как будут вести себя инфляционные ожидания населения и бизнеса. В базовом сценарии средняя ставка за 2026 год составит от 14% до 14,5%.

Потребительский спрос также начал расти медленнее. Из-за этих разовых факторов прогноз роста ВВП на весь 2026 год остался скромным: всего 0,5–1,5%.

Напряженность с кадрами постепенно спадает. Доля компаний, жалующихся на нехватку сотрудников, снижается. Это позволяет бизнесу планировать более умеренный рост зарплат в этом году. При этом безработица остается на рекордно низком уровне.