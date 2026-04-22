За сдачу нормативов ГТО туляки могут получить налоговый вычет

Тульские спортсмены, выполнившие нормативы ГТО, имеют право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ, рассказали в региональном минспорте.
Вычет в размере 18 000 рублей могут получить две категории граждан:
- Те, кто выполнил нормативы в своей возрастной группе и был награжден золотым, серебряным или бронзовым знаком отличия.
- Те, кто подтвердил (пересдал) ранее полученный знак отличия.
Сумма, которую вы получите на руки, зависит от вашей ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ):
- При ставке 13% (стандартная для большинства) сумма возврата составит 2340 рублей.
- При ставке 15% — 2700 рублей.
- При ставке 20% — 3600 рублей.
- При ставке 22% — 3960 рублей.
Важное условие: получить вычет можно только за себя. Кроме того, нужно пройти диспансеризацию. С 1 января вместо диспансеризации разрешается пройти профилактический медицинский осмотр.
Получить вычет за текущий налоговый период можно через работодателя. Для этого нужно обратиться к нему с подтверждающими документами. За прошедший налоговый период — через налоговую инспекцию по декларации 3‑НДФЛ.