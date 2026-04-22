  За сдачу нормативов ГТО туляки могут получить налоговый вычет
За сдачу нормативов ГТО туляки могут получить налоговый вычет

Сумма зависит от вашей ставки НДФЛ.

Фото минспорта Тульской области.

Тульские спортсмены, выполнившие нормативы ГТО, имеют право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ, рассказали в региональном минспорте. 

Вычет в размере 18 000 рублей могут получить две категории граждан:

  • Те, кто выполнил нормативы в своей возрастной группе и был награжден золотым, серебряным или бронзовым знаком отличия.
  • Те, кто подтвердил (пересдал) ранее полученный знак отличия.

Сумма, которую вы получите на руки, зависит от вашей ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ):

  • При ставке 13% (стандартная для большинства) сумма возврата составит 2340 рублей.
  • При ставке 15% — 2700 рублей.
  • При ставке 20% — 3600 рублей.
  • При ставке 22% — 3960 рублей.

Важное условие: получить вычет можно только за себя. Кроме того, нужно пройти диспансеризацию. С 1 января вместо диспансеризации разрешается пройти профилактический медицинский осмотр.

Получить вычет за текущий налоговый период можно через работодателя. Для этого нужно обратиться к нему с подтверждающими документами. За прошедший налоговый период — через налоговую инспекцию по декларации 3‑НДФЛ.

сегодня, в 16:22 +2
