Готовимся к ЕГЭ: сколько стоят репетиторы в Туле и какие предметы в топе

Фото Алексея Пирязева.

Спрос на репетиторов в Туле стабильно растет по мере приближения выпускных экзаменов.

Редакция изучила данные исследования сервиса SuperJob и аналитику платформ «Авито Работа» и «Авито Услуги», чтобы выяснить, сколько тульские родители тратят на подготовку детей, какие предметы в топе и почему рынок дополнительного образования процветает, несмотря на высокую стоимость.

Сколько платят родители и за что

Потребность в индивидуальных занятиях напрямую зависит от возраста школьника. Если в 7–8-х классах репетиторов нанимают 32% семей, то к 9-му классу (подготовка к ОГЭ) эта цифра вырастает до 51%, а у старшеклассников, нацеленных на ЕГЭ, достигает 55%.

Фокус внимания также меняется. Ученикам средней школы чаще всего требуются алгебра, геометрия и языки. В старших классах приоритетными становятся обязательные экзаменационные предметы, а также физика и информатика.

Расходы растут вместе с нагрузкой. В Туле цена за одно занятие варьируется примерно от 850 до 1500 рублей в час. В целом статистика выглядит так:

7–8-е классы: в среднем 4100 рублей в неделю,

9-й класс: около 5200 рублей,

10–11-е классы: подготовка к ЕГЭ обходится в среднем в 6200 рублей еженедельно.

При этом за последний год цены поднялись на 8–13%, а за пять лет — более чем на 50%. Рост связывают с инфляцией, дефицитом профкадров и подорожанием аренды жилья, техники.

Аналитики отмечают, что спрос растет не только на базовые предметы (математика +18%, история +55%), но и на узкоспециализированную подготовку: к олимпиадам (+17%) и даже к ВПР (+5%).

Отдельно выделяется рост интереса к иностранным языкам (+93% в целом), особенно к менее распространенным (армянский +22%, польский +16%).

По мнению специалистов, спрос обусловлен несколькими факторами: ухудшением качества школьного обучения, усложнением экзаменов и общей тревожностью. Эксперты также отмечают экономическую логику родителей. Многие уверены, лучше один раз вложиться в репетитора, чем потом пять лет платить за учебу.

Репетиторство как профессия

Данные «Авито Работы» подтверждают: интерес к преподаванию как к профессии растет. В первом квартале 2026 года количество откликов на вакансии репетиторов выросло на 63% по сравнению с прошлым годом. Средняя предлагаемая зарплата составляет от 45 до 81 тысячи рублей в месяц.

Если раньше индивидуальные уроки были лишь подработкой для школьных учителей, то сейчас ситуация изменилась. Репетиторство превратилось в полноценную профессию.

Поколенческий разрыв

Стоит отметить, что на рынке репетиторства растет спрос на молодых педагогов. Современные подростки (поколение альфа) лучше воспринимают «цифровой» формат обучения, из-за чего школьным учителям старшего возраста, даже с глубокими знаниями, становится сложнее найти общий язык с учениками.

Считаете ли вы такие траты на репетиторов уместными и оправданными? Поделитесь своим мнением в комментариях.