Центробанк прокомментировал сообщения о платных переводах через СБП

В регуляторе заявили, что условия переводов для граждан и бизнеса останутся прежними.

ЦБ опроверг данные о введении платы за переводы через СБП с 1 мая. 

«Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними. Речь идет о следующих уточнениях редакционного характера: ранее действовавшие тарифы СБП сведены в один документ, применен термин „Клиент Банка России“ с учетом возможности расширения участников системы (ГК АСВ и филиалов иностранных банков). Кроме того, добавлено уточнение в отношении НДС (НДС не облагается). Все размеры тарифов остались без изменений. В том числе, как и ранее, для граждан переводы до 100 тыс. рублей в месяц — бесплатные», — пояснили в ЦБ изданию ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что с 1 мая переводы для бизнеса по СБП станут платными, со ссылкой на Решение совета директоров ЦБ

сегодня, в 17:10 +1
