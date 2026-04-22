С 1 мая переводы по СБП станут платными. Но не все

Рассказываем, кого коснутся нововведения.

Фото Алексея Пирязева.

С 1 мая 2026 года Центробанк вводит комиссию для банков за переводы бизнеса через СБП. Максимальный сбор — 3 рубля за операцию. Это коснётся оплаты по QR-коду, выплат физлицам (зарплаты, гонорары), B2B-переводов и платежей самозанятых. Обычные переводы между людьми, себе, налоги и возвраты останутся бесплатными. Банки могут оставить расходы на себе или переложить на клиентов.

Тарифы утверждены решением Совета директоров Банка России.
 

Что меняется с 1 мая 2026 года

Раньше банки пользовались инфраструктурой СБП бесплатно. Теперь ЦБ вводит плату за обработку коммерческих операций бизнеса. Это не налог, а именно комиссия, которую банки платят регулятору. Банки сами решат, включать эти издержки в тарифы для клиентов (компаний, ИП, самозанятых) или нет.

Какие операции станут платными для банка

  • Оплата товаров и услуг по QR-коду СБП.

  • Выплаты от бизнеса физлицам (зарплаты, гонорары по ГПХ).

  • B2B-переводы между юрлицами и ИП (комиссию платят оба банка — отправитель и получатель).

  • Операции с участием самозанятых (плательщиков НПД).

Что остаётся бесплатным для банков (без комиссии ЦБ):

  • переводы между обычными людьми,

  • переводы самому себе,

  • платежи государству (налоги, штрафы, госпошлины),

  • возвраты платежей, например при возврате товара,

  • зачисление кешбэка и бонусов.

Тарифы ЦБ для банков (с одной операции)

 
Сумма перевода Комиссия ЦБ
До 125 руб.  5 копеек
125,01 — 250 руб. 12 копеек
250,01 — 1000 руб. 30 копеек
1000,01 — 3000 руб.  80 копеек
3000,01 — 6000 руб.  2 рубля
Свыше 6000 руб. (до 1 млн) 3 рубля

Что это значит для бизнеса и людей

  • Обычные граждане изменений не заметят: переводы друзьям, себе и т. д. останутся без комиссии.

  • Небольшие магазины тоже вряд ли ощутят разницу — банки могут не перекладывать копейки на клиентов.

  • Для компаний с массовыми операциями (тысячи B2B-платежей или выплат самозанятым) даже 3 рубля с перевода превратятся в миллионы дополнительных расходов в год. Им придётся договариваться с банками, кто понесёт эти издержки.

