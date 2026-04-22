С 1 мая переводы по СБП станут платными. Но не все

С 1 мая 2026 года Центробанк вводит комиссию для банков за переводы бизнеса через СБП. Максимальный сбор — 3 рубля за операцию. Это коснётся оплаты по QR-коду, выплат физлицам (зарплаты, гонорары), B2B-переводов и платежей самозанятых. Обычные переводы между людьми, себе, налоги и возвраты останутся бесплатными. Банки могут оставить расходы на себе или переложить на клиентов.

Тарифы утверждены решением Совета директоров Банка России.



Что меняется с 1 мая 2026 года

Раньше банки пользовались инфраструктурой СБП бесплатно. Теперь ЦБ вводит плату за обработку коммерческих операций бизнеса. Это не налог, а именно комиссия, которую банки платят регулятору. Банки сами решат, включать эти издержки в тарифы для клиентов (компаний, ИП, самозанятых) или нет.

Какие операции станут платными для банка

Оплата товаров и услуг по QR-коду СБП.

Выплаты от бизнеса физлицам (зарплаты, гонорары по ГПХ).

B2B-переводы между юрлицами и ИП (комиссию платят оба банка — отправитель и получатель).

Операции с участием самозанятых (плательщиков НПД).

Что остаётся бесплатным для банков (без комиссии ЦБ):

переводы между обычными людьми,

переводы самому себе,

платежи государству (налоги, штрафы, госпошлины),

возвраты платежей, например при возврате товара,

зачисление кешбэка и бонусов.

Тарифы ЦБ для банков (с одной операции)

Сумма перевода Комиссия ЦБ До 125 руб. 5 копеек 125,01 — 250 руб. 12 копеек 250,01 — 1000 руб. 30 копеек 1000,01 — 3000 руб. 80 копеек 3000,01 — 6000 руб. 2 рубля Свыше 6000 руб. (до 1 млн) 3 рубля

