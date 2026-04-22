С 1 мая переводы по СБП станут платными. Но не все

С 1 мая 2026 года Центробанк вводит комиссию для банков за переводы бизнеса через СБП. Максимальный сбор — 3 рубля за операцию. Это коснётся оплаты по QR-коду, выплат физлицам (зарплаты, гонорары), B2B-переводов и платежей самозанятых. Обычные переводы между людьми, себе, налоги и возвраты останутся бесплатными. Банки могут оставить расходы на себе или переложить на клиентов.
Тарифы утверждены решением Совета директоров Банка России.
Что меняется с 1 мая 2026 года
Раньше банки пользовались инфраструктурой СБП бесплатно. Теперь ЦБ вводит плату за обработку коммерческих операций бизнеса. Это не налог, а именно комиссия, которую банки платят регулятору. Банки сами решат, включать эти издержки в тарифы для клиентов (компаний, ИП, самозанятых) или нет.
Какие операции станут платными для банка
Оплата товаров и услуг по QR-коду СБП.
Выплаты от бизнеса физлицам (зарплаты, гонорары по ГПХ).
B2B-переводы между юрлицами и ИП (комиссию платят оба банка — отправитель и получатель).
Операции с участием самозанятых (плательщиков НПД).
Что остаётся бесплатным для банков (без комиссии ЦБ):
переводы между обычными людьми,
переводы самому себе,
платежи государству (налоги, штрафы, госпошлины),
возвраты платежей, например при возврате товара,
зачисление кешбэка и бонусов.
Тарифы ЦБ для банков (с одной операции)
|Сумма перевода
|Комиссия ЦБ
|До 125 руб.
|5 копеек
|125,01 — 250 руб.
|12 копеек
|250,01 — 1000 руб.
|30 копеек
|1000,01 — 3000 руб.
|80 копеек
|3000,01 — 6000 руб.
|2 рубля
|Свыше 6000 руб. (до 1 млн)
|3 рубля
Что это значит для бизнеса и людей
Обычные граждане изменений не заметят: переводы друзьям, себе и т. д. останутся без комиссии.
Небольшие магазины тоже вряд ли ощутят разницу — банки могут не перекладывать копейки на клиентов.
Для компаний с массовыми операциями (тысячи B2B-платежей или выплат самозанятым) даже 3 рубля с перевода превратятся в миллионы дополнительных расходов в год. Им придётся договариваться с банками, кто понесёт эти издержки.