Миляев презентовал заместителю министра строительства и ЖКХ РФ тульский стенд на Международной выставке

В Москве открылась Международная выставка-конференция «ParkSeason Expo 2026».

Миляев презентовал заместителю министра строительства и ЖКХ РФ тульский стенд на Международной выставке

Организатором мероприятия выступает Ассоциация парков России при содействии Минстроя России и поддержке профильных федеральных и региональных органов власти.

Выставку посетил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Совместно с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексеем Ересько осмотрели экспозицию, объединённый стенд Тульской области с достижениями в сфере благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“, а также впервые представленную на выставке зону производителей малых архитектурных форм и зелёных насаждений», — рассказал глава региона.

Тульская область вышла на новый уровень участия в ParkSeason Expo. Если с 2021 года регион просто присутствовал на выставке, то в этом году впервые работает объединенный стенд, где представлены как успехи в благоустройстве по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», так и продукция местных производителей — малых архитектурных форм и зеленых насаждений. Ожидается, что событие посетят не менее 2,5 тыс. человек.

Напомним, в федеральном проекте регион участвует с 2017 года, а с прошлого года он вошел в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни». Главная гордость туляков — 23 проекта-победителя Всероссийского конкурса по созданию комфортной среды. Причем выигрывали абсолютно все города области. Такой подход позволяет синхронизировать разные виды работ и комплексно обновлять территории.

Каждый реализованный проект становится не просто новой точкой на карте, а настоящим магнитом для жителей и туристов, драйвером для малого бизнеса и хранителем истории муниципалитета.

Что уже сделано? В прошлом году благоустроили 117 общественных и 212 дворовых территорий, а также три конкурсных проекта: «ЦЕНТРпарк» в Болохове, «Точка притяжения» в Советске и сквер 30-летия ВЛКСМ в Новомосковске.

А что в планах на 2026 год? По федпроекту собираются обновить более 80 дворов и больше 30 общественных зон. Плюс — три новых проекта-победителя: «Связь поколений» в Суворове, «Калейдоскоп» в Ясногорске и «Горсад» в Белеве.

Важно и то, как за территорией ухаживают потом. В области внедрили методичку по содержанию общественных пространств, проводят мониторинг дважды в год. Лучшие муниципалитеты получают дотации на уход, реновацию и развитие, а также деньги на покупку многофункциональных погрузчиков — для качественной уборки и обслуживания.

сегодня, в 17:27
