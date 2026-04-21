  Ямы на 15 дорогах: прокуратура назвала опасные улицы Новомосковска
Ямы на 15 дорогах: прокуратура назвала опасные улицы Новомосковска

Глава города и дорожники получили представления.

Фото прокуратуры Тульской области.

В Новомосковске прокуратура провела проверку и выявила многочисленные нарушения при содержании дорог. В ходе рейда выяснилось, что на 15 улицах города образовались ямы и выбоины, создающие угрозу безопасности для водителей и пешеходов.

В список проблемных дорог попали улицы Транспортная, Кукунина, Калинина, Школьная, Малая Рабочая, Трудовые Резервы, Куйбышева, Октябрьская, Дзержинского, Березовая, Маяковского, Московская, Первомайская, Шахтёров и Свердлова.

В связи с этим прокуратура внесла представления в адрес главы города и МКУ «Дорожное хозяйство» с требованием немедленно устранить нарушения.

сегодня, в 10:20 +1
