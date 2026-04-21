  Туляки сообщают о массовой эвакуации в школах
Туляки сообщают о массовой эвакуации в школах

В учебных заведениях проходят учения по действиям при террористической угрозе.

Туляки сообщают о массовой эвакуации в школах
Фото Алексея Пирязева.

Во вторник, 21 апреля, в школах Тульской области прошли плановые Всероссийские учения. В рамках мероприятия персонал и ученики отрабатывали действия при возникновении различных угроз.

В родительских чатах появилось сообщение с просьбой сохранять спокойствие. В обращении уточнялось, что учения пройдут в штатном режиме с 9.00 до 10.30.

«Уважаемые родители! Информируем вас о том, что 21 апреля будут проводиться очередные Всероссийские учения по действиям персонала и обучающихся при различных видах угроз. Просим сохранять спокойствие», — говорилось в сообщении.

Такие тренировки проводятся регулярно по всей стране для отработки алгоритмов эвакуации и взаимодействия служб, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей в учебных заведениях.

сегодня, в 10:50
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 апреля: до +10 и небольшие осадки

сегодня

111

813

7

Дежурная часть
Бастрыкин потребовал доклад о силовом вторжении в дом семьи участника СВО в Тульской области

сегодня

41

1459

2

Жизнь Тулы и области
Федеральные эксперты поддержали проект «Трамвайные диаметры Тулы»

вчера

38

1765

-3

Жизнь Тулы и области
Псих из «Физрука» Владимир Сычев тульским школьникам: «Институт спас меня от шпаны»

вчера

17

1357

0

