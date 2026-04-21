Туляки сообщают о массовой эвакуации в школах

В учебных заведениях проходят учения по действиям при террористической угрозе.

Фото Алексея Пирязева.

Во вторник, 21 апреля, в школах Тульской области прошли плановые Всероссийские учения. В рамках мероприятия персонал и ученики отрабатывали действия при возникновении различных угроз.

В родительских чатах появилось сообщение с просьбой сохранять спокойствие. В обращении уточнялось, что учения пройдут в штатном режиме с 9.00 до 10.30.

«Уважаемые родители! Информируем вас о том, что 21 апреля будут проводиться очередные Всероссийские учения по действиям персонала и обучающихся при различных видах угроз. Просим сохранять спокойствие», — говорилось в сообщении.

Такие тренировки проводятся регулярно по всей стране для отработки алгоритмов эвакуации и взаимодействия служб, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей в учебных заведениях.