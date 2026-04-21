В «Битве роботов» могут участвовать дети от 8 лет: прием заявок продлен

Прием заявок на международный чемпионат «Битва роботов» продолжается. Регистрация для всех желающих продлена до 27 апреля.

В этом году организаторы сделали соревнование еще доступнее, снизив минимальный возраст участников, рассказали в министерстве цифрового развития и связи Тульской области.

Зрителей ожидают зрелищные поединки роботов на закрытой арене под прозрачным куполом. Роботы будут сражаться, используя молотки, вращающиеся диски, пилы и даже огнеметы.

Теперь к турниру допускаются:

Дети и подростки (8–17 лет): могут выставлять на ринг небольших роботов весом до 1,5 кг. (Ранее минимальный возраст был 10 лет).

Взрослые команды: соревнуются в категории «тяжеловесов» с роботами весом до 110 кг.

Каждая команда должна состоять из 1–5 человек. Габариты тяжеловесов: не более 150 × 150 × 200 см, габариты мини‑роботов не более 25 × 25 × 25 см.

Чтобы поучаствовать, нужно описать своего робота на Госуслугах и дождаться результатов экспертной оценки.