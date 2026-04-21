В «Битве роботов» могут участвовать дети от 8 лет: прием заявок продлен

Призовой фонд— 6,6 миллиона рублей.

Прием заявок на международный чемпионат «Битва роботов» продолжается. Регистрация для всех желающих продлена до 27 апреля.

В этом году организаторы сделали соревнование еще доступнее, снизив минимальный возраст участников, рассказали в министерстве цифрового развития и связи Тульской области. 

Зрителей ожидают зрелищные поединки роботов на закрытой арене под прозрачным куполом. Роботы будут сражаться, используя молотки, вращающиеся диски, пилы и даже огнеметы.

Теперь к турниру допускаются:

  • Дети и подростки (8–17 лет): могут выставлять на ринг небольших роботов весом до 1,5 кг. (Ранее минимальный возраст был 10 лет).
  • Взрослые команды: соревнуются в категории «тяжеловесов» с роботами весом до 110 кг.

Каждая команда должна состоять из 1–5 человек. Габариты тяжеловесов: не более 150 × 150 × 200 см, габариты мини‑роботов не более 25 × 25 × 25 см. 

Чтобы поучаствовать, нужно описать своего робота на Госуслугах и дождаться результатов экспертной оценки.

Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
битва роботов прием заявок
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 апреля: до +10 и небольшие осадки

сегодня

111

813

7

Дежурная часть
Бастрыкин потребовал доклад о силовом вторжении в дом семьи участника СВО в Тульской области

сегодня

41

1459

2

Жизнь Тулы и области
Федеральные эксперты поддержали проект «Трамвайные диаметры Тулы»

вчера

38

1765

-3

Жизнь Тулы и области
Псих из «Физрука» Владимир Сычев тульским школьникам: «Институт спас меня от шпаны»

вчера

17

1357

0

