Миляев: «Застревание талантливого человека на одной должности формирует у него обреченность»

Работу с кадровым составом и привлечение в органы власти молодежи обсудили сегодня участники оперативного совещания под председательством губернатора.

Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что один из показателей эффективности работы с кадровым составом — доля трудоустроенной молодежи. 

К 2030 году доля молодых специалистов в органах власти должна составлять не менее 30%, а уровень текучести кадров — не превышать превысить 15%. Об этом в докладе сообщил начальник управления госслужбы и кадров Тульской области Сергей Никольский.

На сегодняшний день от общего числа сотрудников органов исполнительной власти региона 29,1% — специалисты в возрасте до 35 лет. Текучесть кадров — не более 5,5%. 

— Наибольший процент молодежи работает министерстве молодежной политики, комитете по науке и инноватике, министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Самые «возрастные» ведомства — комитет по тарифам, комитет по мобилизационной подготовке и министерство финансов. В них на сотрудников младше 35 лет приходится менее 15% занятых должностей. При этом коллективы ведомств остаются стабильными, сотрудники обладают богатым опытом и являются высококвалифицированными специалистами. В связи с этим возможность увеличить в настоящий момент представительство молодежи отсутствует. Но мы все понимаем важность ротации, предстоящий выход на пенсию отдельных сотрудников и необходимость преемственности. Поэтому мы работаем на опережение, имеем 16 студентов-целевиков. Ежегодно более 170 студентов проходят практику в органах исполнительной власти. Сейчас мы прорабатываем механизм введения платной стажировки для студентов старших курсов. При наличии вакансий со старшекурсниками будет заключаться срочный трудовой договор, — рассказал Сергей Никольский.

За 2025 год было принято 169 сотрудников в возрасте до 35 лет, это 44% от общего числа принятого персонала. 

Глава региона подчеркнул, что важно не только трудоустраивать молодых специалистов, но и создавать реальные возможности для профессионального роста.

— Застревание талантливого человека в одной должностной позиции формирует у него обреченность. Наша задача — чтобы профессиональный лифт существовал. Когда мы говорим о кадровом резерве, то должны вести речь не только о должностях верхнего порядка, но и о начальниках отделах, заместителях руководителей департаментов, — подчеркнул Дмитрий Миляев. 

сегодня, в 15:53
