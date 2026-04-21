В Тульской области стартовало рейтинговое голосование за проекты благоустройства

Оно продлится до 12 июня.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал жителей региона активно участвовать в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства. Обсуждение этого вопроса прошло на оперативном совещании, где министр ЖКХ Олег Дючков представил подробный отчет.

Традиционно в голосовании по выбору территорий участвуют 10 городов численностью свыше 20 тысяч человек. В 2026 году это Алексин, Богородицк, Донской, Ефремов, Новомосковск, Тула, Кимовск, Киреевск, Узловая и Щекино.

Жители сами предложили территории, которые будут выставлены на Всероссийское голосование. В этом году оно пройдет с 21 апреля по 12 июня. Проголосовать можно будет двумя способами:
 
  • на платформе обратной связи ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (zagorodsreda.gosuslugi.ru), используя свою учетную запись;
  • с помощью волонтеров, которые будут работать в точках Wi-Fi в городах по всей Тульской области.

Отдать свой голос сможет каждый житель региона старше 14 лет. Проголосовать можно за любой объект в списке.

В завершение доклада Дмитрий Миляев обратился к жителям и профильным ведомствам:

«Уважаемые жители, я тоже приглашаю вас принять активное участие в выборе территории для благоустройства. Это действительно достаточно важно… определить те приоритетные пространства, которыми мы будем заниматься непосредственно в 2027 году».

сегодня, в 16:15
