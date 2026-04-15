В Тульском кардиодиспансере за три месяца реабилитацию прошли 450 пациентов

С начала 2026 года в регионе сотни пациентов прошли восстановление после сердечно-сосудистых заболеваний.

В Тульском кардиодиспансере за три месяца реабилитацию прошли 450 пациентов
Фото министерства здравоохранения Тульской области.

В областном кардиодиспансере подвели итоги работы за первый квартал 2026 года: медицинскую реабилитацию здесь завершили 450 человек. Восстановление проходили пациенты после инфарктов, сложных операций на сердце, а также те, кто живет с хронической сердечной недостаточностью.

Врачи отмечают, что программа направлена не только на лечение, но и на возвращение пациентов к привычной жизни и активности.

В комплекс реабилитации входят:

  • нагрузочные тесты,
  • аэробные тренировки с контролем сердечного ритма,
  • занятия на тренажерах с биологической обратной связью,
  • лечебная физкультура,
  • пассивная разработка суставов и психологическая поддержка.

Главный кардиолог Тульской области Ирина Шестова:

«Медицинская реабилитация — это не просто лечение, а комплекс мероприятий, направленных на предотвращение инвалидности и помощь пациенту в достижении максимально возможной полноценности во всех сферах жизни, несмотря на имеющееся заболевание. Мы стремимся вернуть нашим пациентам физическую, психическую, социальную и профессиональную активность».

Программа выстроена поэтапно: сначала пациенты проходят восстановление в стационаре под наблюдением специалистов, а затем продолжают лечение амбулаторно, закрепляя результат и постепенно возвращаясь к обычной жизни.

сегодня, в 13:50
