Не работает Яндекс и VK: какие сервисы блокируют доступ пользователям с VPN

Что известно об изменениях в работе интернет-сервисов.

Туляки начали массово жаловаться на плохую работу популярных российских сервисов. Случилось это после рекомендации Минцифры ограничить доступ к крупным онлайн-площадкам при применении средств обхода блокировок к 15 апреля, пишут «Известия».

Проблемы возникают как на компьютерах, так и на смартфонах и проявляются по-разному. Например, приложение Яндекса может выдавать ошибку «Нет доступа к интернету», но после перезагрузки страница все-таки загружается. В сервисах VK может перестать воспроизводиться видео.

Приложения Яндекса, например «Яндекс Погода», «Яндекс Пэй» и «Кинопоиск», при попытке запуска с включенным VPN показывают специальное уведомление. В нем прямо говорится, что зайти в приложение с использованием VPN невозможно. Аналогичная ситуация с сервисом Mail.ru и «Авито».

Ряд пользователей отметили, что с включенным VPN перестали открываться Wildberries и Ozon. У некоторых при открытии приложений лишь выскакивает плашка о том, что без VPN сервис будет работать стабильнее.

Как сообщает «Код Дурова», Роскомнадзор начал рассылать компаниям прямые списки IP-адресов, принадлежащих известным прокси-серверам. Компании используют их для превентивной блокировки.

Ситуация осложняется тем, что сами мобильные приложения научились определять наличие активного VPN-соединения. Они передают эти данные разработчикам, чтобы те могли пополнять свои «черные списки» и блокировать подозрительные подключения еще эффективнее.

