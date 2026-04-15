  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  Не работает Яндекс и VK: какие сервисы блокируют доступ пользователям с VPN
новости
новости
Регистрация

Не работает Яндекс и VK: какие сервисы блокируют доступ пользователям с VPN

Что известно об изменениях в работе интернет-сервисов.

Фото Алексея Пирязева.

Туляки начали массово жаловаться на плохую работу популярных российских сервисов. Случилось это после рекомендации Минцифры ограничить доступ к крупным онлайн-площадкам при применении средств обхода блокировок к 15 апреля, пишут «Известия». 

Проблемы возникают как на компьютерах, так и на смартфонах и проявляются по-разному. Например, приложение Яндекса может выдавать ошибку «Нет доступа к интернету», но после перезагрузки страница все-таки загружается. В сервисах VK может перестать воспроизводиться видео. 

Приложения Яндекса, например «Яндекс Погода», «Яндекс Пэй» и «Кинопоиск», при попытке запуска с включенным VPN показывают специальное уведомление. В нем прямо говорится, что зайти в приложение с использованием VPN невозможно. Аналогичная ситуация с сервисом Mail.ru и «Авито».

Ряд пользователей отметили, что с включенным VPN перестали открываться Wildberries и Ozon. У некоторых при открытии приложений лишь выскакивает плашка о том, что без VPN сервис будет работать стабильнее.

Как сообщает «Код Дурова», Роскомнадзор начал рассылать компаниям прямые списки IP-адресов, принадлежащих известным прокси-серверам. Компании используют их для превентивной блокировки.

Ситуация осложняется тем, что сами мобильные приложения научились определять наличие активного VPN-соединения. Они передают эти данные разработчикам, чтобы те могли пополнять свои «черные списки» и блокировать подозрительные подключения еще эффективнее.

А у вас работают отечественные сервисы с VPN? 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 13:30 −11
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.