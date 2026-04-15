Пьяный туляк на глазах сотрудников ГАИ пытался избавиться от пакета с марихуаной

Мужчина ехал на квадроцикле.

Фото УМВД по Тульской области.

В деревне Тетерево Заокского района сотрудники ДПС задержали 26-летнего местного жителя, который управлял квадроциклом в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские попытались остановить водителя, но тот проигнорировал требование об остановке, а потом еще и попытался избавиться от оранжевого пакета.

В нем оперативники нашли растительную массу зеленого цвета. Задержанный признался: в пакете была марихуана для личного потребления, которую он выбросил, увидев сотрудников ГАИ. Масса изъятого составила 6,76 грамма.

На мужчину составили административный протокол за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также возбудили уголовное дело, сообщили в региональном УМВД. 

В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

сегодня, в 14:21 +1
