Медицинский МФЦ: как изменилась поликлиника в Туле на Первомайской

Капремонт в поликлинике горбольницы № 7 на улице Первомайской завершился в январе. Здесь получают медицинскую помощь более 30 тысяч жителей Советского и Центрального округов Тулы.

Врачи вспоминают, что ремонт действительно был нужен: крыша после дождей протекала, штукатурка местами уже настойчиво требовала обновления. Из-за этого поликлиника не раз указывалась в публикациях СМИ как одна из проблемных точек системы здравоохранения города. Но теперь ситуация изменилась в корне. В учреждении полностью заменили кровлю, электропроводку, системы отопления и водоснабжения, расширили врачебные кабинеты, обновили мебель и оборудование.

В учреждении созданы благоприятные условия для пациентов и медицинского персонала: продумана удобная навигация, внедрены принципы бережливой поликлиники.

Врач-невролог отделения дневного стационара Анна Чешева:

Анна Чешева — В январе мы получили не просто кабинет, а целый блок дневного стационара! Он переехал с 4 этажа на 2-й, благодаря чему пациентам теперь удобнее приходить на лечение. Теперь мы можем полноценно вести прием, индивидуально определять перечень обследований, подбирать необходимое лечение и контролировать его эффективность, подключать при необходимости врачей узкой специализации. Теперь у нас есть отдельный кабинет для приема, где пациент может быть откровенен с врачом, особенно если для правильного сбора анамнеза требуется ответить на некоторые личные или интимные вопросы.

В отделении обновлена мебель и увеличено количество мест для пребывания. За первый квартал в нем проходили лечение десятки пациентов от 25 до 92 лет.

По словам доктора, дневной стационар предпочтителен и для самих пациентов, и кроме этого способствует более быстрому выздоровлению.

— Если заболевания не требуют строго постельного режима, и пациенты в состоянии приходить сами в поликлинику, то дневной стационар намного эффективнее и удобнее. В этом случае нет риска подхватить внутрибольничную инфекцию и не надо полностью выключить человека из обычной жизни: пришел, например, полежал под капельницей, потом сходил на физиопроцедуры и пошел домой заниматься своими делами. Это и процесс выздоровления ускоряет — он не ограничен в подвижности несколькими метрами палаты.

Существенную помощь в лечении оказывает клинико-диагностическая лаборатория. Отделение также было полностью откапиталено и теперь соответствует всем санитарным нормам и требованиям безопасности. Сотрудники отмечают, что теперь и им самим уютнее стало на рабочих местах. А пациенты быстрее получают результаты анализов.

Биолог Ангелина Гудовичева:

Ангелина Гудовичева — Мы проводим исследования по пяти направлениям: общеклинические, гематологические, биохимические, иммунологические и изучаем систему свёртывания крови. Ежедневно, если брать обе лаборатории нашей больницы, мы исследуем биоматериал порядка 200 пациентов, выполняя около 1500 анализов. За последние три месяца обе лаборатории выполнили почти 100 000 анализов. Наиболее востребованы были анализы, выполняемые на биохимическом анализаторе. Из нового: у нас появился иммунологический химиолюминесцентный анализатор. На нем мы теперь можем выявлять онкомаркеры заболеваний женской мочеполовой системы и гормоны щитовидной железы. Запустить химиолюминесцентный анализатор в полную силу стало возможно только после обновления вытяжного шкафа.

Также в рамках капремонта был обновлен кабинет физиотерапии. В нем появилось новое оборудование. Отремонтирован и кабинет терапевта, где проходили осмотр ветераны СВО.

В этой поликлинике, как и в других, работает система «Зеленый коридор». Это означает, что участники СВО и члены их семей посещают врача-терапевта и узких специалистов без записи, во внеочередном порядке.

Капитальный ремонт поликлиники проведен по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

