Илья Степанов обратился к тулякам в День космонавтики

В День космонавтики весь мир вспоминают первый полёт человека в космос, который совершил Юрий Гагарин на корабле «Восток-1». Его 108-минутная миссия стала отправной точкой в освоении Вселенной и навсегда вошла в историю.

Илья Степанов отметил, что этот подвиг стал результатом огромной работы тысяч специалистов:

— Это не просто историческая дата — это символ смелости, научного поиска и веры в возможности человека, — подчеркнул он.

По его словам, сегодня космическая отрасль продолжает активно развиваться. Госкорпорация Роскосмос реализует масштабные проекты, включая создание новой орбитальной станции и развитие лунных программ. С начала 2025 года проведено более 20 запусков и выведено на орбиту свыше 100 аппаратов.

Также развивается и частный сектор. Компания Бюро 1440 работает над созданием спутниковой группировки «Рассвет», которая в перспективе может стать альтернативой системе Starlink.

«Пусть покорение космоса и дальше служит во благо всего человечества, открывая новые горизонты и сохраняя нашу планету для будущих поколений», — написал Степанов.

Он добавил, что этот праздник объединяет науку и духовные ценности, вдохновляя на новые свершения и движение к будущему.