  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения подростка в Тульской области - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения подростка в Тульской области

16-летнего Ярослава Аникина ищут со 2 апреля.

В производстве следственного отдела по городу Донской следственного управления СК России по Тульской области находится уголовное дело о безвестном исчезновении несовершеннолетнего Аникина Ярослава Александровича 2009 года рождения. 

Установлено, что 2.04.2026 вечером несовершеннолетний выехал из города Донской в сторону города Тулы.

Приметы: рост 185 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза зелёные.

Был одет: куртка чёрного цвета, толстовка чёрного цвета, брюки оливкового цвета, берцы чёрного цвета, кепка чёрного цвета с круглой нашивкой «Группа Вагнера» (чёрно-красно-белой гаммы) спереди, маска (шарф или балаклава) чёрного цвета — обычно скрывает нижнюю часть лица.

При себе имел: рюкзак чёрно-оранжевого цвета.

СК просит всех, кому что-либо известно о местонахождении ребёнка, незамедлительно сообщить информацию дежурному следственного управления по телефону 8-961-151-03-32 или направить сообщение в личные сообщения официальных аккаунтов следственного управления в социальных сетях.

Ранее Myslo сообщал, что для розыска подростка нужны записи регистраторов.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:33 0
Другие статьи по темам
Люди
Ярослав Аникин
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 12 апреля: до +12 градусов и небольшой дождь

сегодня

95

593

2

Жизнь Тулы и области
Илья Степанов обратился к тулякам в День космонавтики

сегодня

36

456

0

Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев поздравил жителей Тульской области с Пасхой

сегодня

24

395

-2

Жизнь Тулы и области
Медицинский МФЦ: как изменилась поликлиника в Туле на Первомайской

сегодня

20

1303

-3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На КМЗ в Туле снова замечены грохот и открытое пламя
На КМЗ в Туле снова замечены грохот и открытое пламя
Медицинский МФЦ: как изменилась поликлиника в Туле на Первомайской
Медицинский МФЦ: как изменилась поликлиника в Туле на Первомайской

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.