СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения подростка в Тульской области

В производстве следственного отдела по городу Донской следственного управления СК России по Тульской области находится уголовное дело о безвестном исчезновении несовершеннолетнего Аникина Ярослава Александровича 2009 года рождения.

Установлено, что 2.04.2026 вечером несовершеннолетний выехал из города Донской в сторону города Тулы.

Приметы: рост 185 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза зелёные.

Был одет: куртка чёрного цвета, толстовка чёрного цвета, брюки оливкового цвета, берцы чёрного цвета, кепка чёрного цвета с круглой нашивкой «Группа Вагнера» (чёрно-красно-белой гаммы) спереди, маска (шарф или балаклава) чёрного цвета — обычно скрывает нижнюю часть лица.

При себе имел: рюкзак чёрно-оранжевого цвета.

СК просит всех, кому что-либо известно о местонахождении ребёнка, незамедлительно сообщить информацию дежурному следственного управления по телефону 8-961-151-03-32 или направить сообщение в личные сообщения официальных аккаунтов следственного управления в социальных сетях.

Ранее Myslo сообщал, что для розыска подростка нужны записи регистраторов.