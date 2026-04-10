Как отремонтировали поликлинику Горбольницы № 7 в Туле: фоторепортаж

Там заменили инженерные сети, закупили оборудование и расширили кабинеты врачей.

Фото Алексея Пирязева.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сегодня, 10 апреля, посетил поликлиническое отделение № 3 ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы», где недавно завершился капитальный ремонт.

Поликлиника обслуживает жителей Центрального и Советского районов Тулы. Количество прикрепленного населения составляет почти 32 000 человек. Учреждение рассчитано на 23 терапевтических участка и располагает широким штатом узких специалистов: здесь ведут приём эндокринологи, хирурги, кардиологи, урологи, неврологи, ЛОР-врачи и другие.

В ходе работ в поликлинике полностью заменили инженерные сети: кровлю, электропроводку, системы отопления и водоснабжения. Также были расширены рабочие кабинеты врачей для более комфортного пребывания пациентов и закуплена новая мебель.

Главный врач Ирина Журова рассказала, что в течение дня поликлиника принимает около 200 пациентов, и подчеркнула, что новые условия помогают привлекать молодые кадры.

Глава региона поднялся на второй этаж и осмотрел клинико-диагностическую лабораторию. Он поинтересовался работой нового оборудования — анализатора, который помогает определять ритмические показатели организма для постановки точных диагнозов.

В ходе визита губернатор пообщался с участником специальной военной операции, который проходил лечение. А также зашел в кабинет к врачу-терапевту, чтобы оценить условия работы.

Губернатор отметил, что в 2025 году в регионе отремонтировали порядка 40 объектов первичного звена здравоохранения (поликлиники, ФАПы, амбулатории). 

«В рамках федеральной программы запланирован ремонт еще пяти объектов здравоохранения. Один из них — поликлиника № 2 в Заречье, являющаяся объектом культурного наследия. Проведем ремонт больницы в Алексине в рамках полного цикла обновления медучреждений в городе. Также капитально отремонтируем поликлинику в Донском и два объекта в Славном», — добавил министр здравоохранения Сергей Мухин.

«Сегодня важно продолжать всё делать для того, чтобы привлекать врачей на работу. Я отмечу, что мы нарастили количество студентов-целевиков, которые в ближайшие годы пополнят наши учреждения здравоохранения. Продолжаем работу, продолжаем слушать людей, где они нам делают замечания, ну и стараемся устранять их», — подчеркнул глава региона. 

сегодня, в 14:29
