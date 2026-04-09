Александр Никитин и Дмитрий Миляев наградили тульских спортсменов

Торжественная церемония состоялась на заседание Совета по развитию физической культуры и спорту при Губернаторе Тульской области Дмитрии Миляеве.

Александр Никитин и Дмитрий Миляев наградили тульских спортсменов
Фото Дмитрий Дзюбина.

9 апреля в МФК «Тулица» прошло заседание Совета по развитию физической культуры и спорту при Губернаторе Тульской области Дмитрии Миляев.

В рамках заседания Дмитрий Миляев вместе с замминистра спорта, заместителем председателя Олимпийского комитета России Александром Никитиным наградил тульских спортсменов.

Удостоверения и нагрудные знаки «Мастер спорта России» получили Екатерина Андреева (ГУ ДО ТО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва»), Маргарита Миронова («Тульская областная федерация Айкидо»), Евгений Кезиков (МБУ ДО «спортивная школа «Олимп»), Вера Федотова («Дом детского творчества «Радуга»).

Спортсмен «Областной комплексной школы олимпийского резерва» Роман Ветров удостоен звания «Мастер спорта России международного класса».

Тренер «Областной комплексной школы олимпийского резерва» Богдан Золотов и представитель «Тульской областной федерации Айкидо» Александр Панков получили удостоверения и знаки «Спортивный судья всероссийской категории», а гендиректор ООО «Символ» Алексей Гладун был отмечен Почетной грамотой губернатора Тульской области.

photo_2026-04-09_17-50-40.jpg

— Мы наблюдаем заметный рост спортивных достижений. Сегодня наши спортсмены добиваются значительных успехов, завоевывают престижные награды на российском и международном уровнях. В знак признания этих заслуг предлагаю официально отметить удающиеся достижения наших тренеров и спортсменов и вручить им заслуженные награды, — сказал Дмитрий Миляев.

photo_2026-04-09_17-28-27.jpg

Также Александр Никитин отметил, что в последние годы Минспорта Росси
и правительство Тульской области продолжают плодотворно работать. Так,
с 2019 по 2028 год на создание спортивной инфраструктуры в регионе выделили порядка 2 миллиардов рублей.

 

