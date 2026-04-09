Миляев предложил Александру Никитину пойти в Госдуму от Тульской области

Он отметил, что у замминистра спорта РФ большой управленческий опыт, чтобы представлять наш регион на федеральном уровне.

На заседании Совета по развитию физкультуры и спорта при губернаторе Тульской области Дмитрий Миляев предложил заместителю министра спорта России Александру Никитину стать кандидатом в депутаты Госдумы от нашего региона.

«Готов все свои знания, опыт и ресурсы положить на то, чтобы результатами работы оправдать и ваше доверие, и доверие жителей Тульской области», - ответил Александр Никитин.

Выборы в нижнюю палату Федерального Собрания состоятся в сентябре текущего года.

Александру Никитину 38 лет, он уроженец г. Бендеры (Приднестровье). В 2012 году окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Международные отношения», затем с отличием окончил Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) по специальности «Юриспруденция».

Начинал карьеру в 2012 году в должности помощника депутата Госдумы, затем два года трудился в Следственном Комитете РФ. С 2016 по 2020 г. – руководитель аппарата Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

С 2020 по 2024 г. работал в Хабаровском крае руководителем аппарата губернатора, а затем – первым вице-губернатором. На тот момент регионом руководил нынешний глава Минспорта Михаил Дегтярёв. После перехода Дегтярёва в Правительство РФ, Александр Никитин был назначен его заместителем.