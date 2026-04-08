  В Туле закрыли кафе «Быстрый Японец» из-за кишечной инфекции у посетителя
В Туле закрыли кафе «Быстрый Японец» из-за кишечной инфекции у посетителя

В заведении обнаружили нарушение санитарных норм.

2 апреля в одной из тульских больниц был зарегистрирован случай острой кишечной инфекции у посетителя, который ел в кафе «Быстрый Японец» (ул. Каминского, 24-в) в Туле.

В ходе проверки сотрудники регионального Роспотребнадзора выявили серьезные нарушения санитарных норм, которые создают угрозу для здоровья посетителей.

Эксперты взяли пробы готовых блюд, сырья и воды, а также смывы с поверхностей на кухне для лабораторного анализа. В связи с тем, что нарушения представляли реальную опасность для граждан, деятельность кафе была приостановлена.

Материалы проверки и протокол о временном запрете работы переданы в Центральный районный суд Тулы. 
 

сегодня, в 13:45 0
