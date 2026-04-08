В Туле суд прекратил деятельность «Узбекистанцев»

Центральный районный суд рассмотрел иск Минюста России по Тульской области о ликвидации юрлица «Узбекский правозащитный культурный центр „Узбекистанцы“».

Ведомство провело плановую документарную проверку и выявило нарушения в деятельности организации, созданной в сентябре 2020 года.

Среди выявленных нарушений — отсутствие уведомления регистрирующего органа о смене адреса руководящего органа, непроведение заседаний правления и финансовых проверок, предусмотренных уставом, непредставление ежегодного уведомления о продолжении деятельности за 2022 год, а также отсутствие отчета о движении средств, полученных из иностранных источников. Минюст дважды направлял предупреждения с требованием устранить нарушения, однако ответа не получил; сами предупреждения также не были обжалованы.

Ни представитель истца, ни председатель организации в судебное заседание не явились — обе стороны заранее ходатайствовали о рассмотрении дела в их отсутствие. Председатель организации по телефонограмме сообщил, что не возражает против удовлетворения иска.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что нарушения носят системный характер, что является законным основанием для ликвидации юридического лица.

В результате организацию признали прекратившей деятельность и исключили из ЕГРЮЛ. При этом решение о ликвидации правозащитной организации не лишает ее учредителей права создать новое юридическое лицо при соблюдении требований законодательства.