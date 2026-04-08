Зампредседателя правительства Тульской области Родион Дудник покинет свой пост

Зампред правительства Тульской области Родион Дудник покидает свой пост. Чиновник уходит по собственному желанию, причины пока неизвестны.

Напомним, он курировал работу минтранса и министерства региональной безопасности. В четверг, 9 апреля, у Дудника последний рабочий день.

В 1992 году он окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники по специальности «командно-инженерная тактическая, радиоэлектронные средства» с присвоением квалификации «радиоинженер», в 2005 году — Московский экономико-правовой институт по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист».