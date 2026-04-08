В «Тульских засеках» началось пыление орешника

Оно длится в среднем 20–25 дней и происходит до распускания листьев.

Скрин из видео.

Научные сотрудники национального парка «Тульские засеки» сняли на видео одно из самых ранних и малозаметных весенних явлений — пыление орешника (лещины). Это событие считается важным этапом в жизни лесных экосистем и ежегодно служит сигналом наступления устойчивого тепла.

Орешник — типичный представитель широколиственных лесов, широко распространённый в «Тульских засеках». Несмотря на то, что мы привыкли говорить о «цветении», на самом деле речь идёт о пылении мужских соцветий.

Женские цветки появляются первыми, ещё в марте. Они очень маленькие и незаметные, выглядят как почки с яркими малиновыми рыльцами. Именно из них позже развиваются орехи.

Мужские соцветия — это хорошо знакомые всем свисающие «серёжки». Они формируются ещё летом прошлого года и зимой уже полностью готовы к пылению. Как только температура поднимается выше +5 °C, серёжки быстро удлиняются, пыльники раскрываются, и в воздух выбрасывается сухая жёлтая пыльца.

Пыление длится в среднем 20–25 дней и происходит до распускания листьев, что позволяет ветру эффективно разносить пыльцу. После опыления начинается долгий процесс формирования ореха, который завершается только к концу лета.

По словам специалистов, такие наблюдения имеют большое научное значение: они позволяют отслеживать сезонные изменения в природе и лучше понимать жизнь леса. Кроме того, пыльца орешника — сильный аллерген, поэтому её появление важно учитывать в весенний период.

