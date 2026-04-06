Миляев – чиновникам: «Голова не только, чтобы есть»

Губернатор разнес чиновников, которые не подготовились к цикличным весенним проблемам и не заключили вовремся контракты.

На оперативном совещании в правительстве Дмитрий Миляев дал четкий посыл подчиненным — к традиционным работам нужно быть готовыми.

Он обратил внимание на то, что ямы на дорогах, паводок, приведение в порядок кладбищ и мемориалов, противоклещевая обработка территорий — это события цикличные, которые происходят каждый год.

«И если к началу нет контрактов, значит, вы не думали. Голова — она не только для того, чтобы в нее есть, но еще и думать. Давайте не только есть, включайте голову. А лучше — вообще не выключайте», — сказал Миляев.

Он поручил собрать все повторяющие задачи в стандарт, чтобы была информационная панель в Ситуационном центре губернатора Тульской области. Важно понимать, что работа регламентирована и будет реализована из муниципального или регионального бюджета.