  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Миляев – чиновникам: «Голова не только, чтобы есть» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Миляев – чиновникам: «Голова не только, чтобы есть»

Губернатор разнес чиновников, которые не подготовились к цикличным весенним проблемам и не заключили вовремся контракты.

На оперативном совещании в правительстве Дмитрий Миляев дал четкий посыл подчиненным — к традиционным работам нужно быть готовыми. 

Он обратил внимание на то, что ямы на дорогах, паводок, приведение в порядок кладбищ и мемориалов, противоклещевая обработка территорий — это события цикличные, которые происходят каждый год. 

«И если к началу нет контрактов, значит, вы не думали. Голова — она не только для того, чтобы в нее есть, но еще и думать. Давайте не только есть, включайте голову. А лучше — вообще не выключайте», — сказал Миляев. 

Он поручил собрать все повторяющие задачи в стандарт, чтобы была информационная панель в Ситуационном центре губернатора Тульской области. Важно понимать, что работа регламентирована и будет реализована из муниципального или регионального бюджета.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:23 −3
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.