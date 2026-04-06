Туляки могут сообщить об открытом люке онлайн: заработал специальный чат-бот

На рабочем совещании чиновники вернулись к теме безопасности колодцев.

Туляки могут сообщить об открытом люке онлайн: заработал специальный чат-бот

В Тульской области запустили новый цифровой сервис для повышения безопасности. Теперь жители могут сообщить о незакрытых или повреждённых люках через специальный чат-бот. Об этой инициативе рассказали на оперативном совещании у губернатора Дмитрия Миляева.

В мессенджере MAX работает чат-бот «Арсенал услуг 71». Туда добавили отдельную категорию «Открытый и поврежденный люк». Нажав на нее, можно загрузить фото и передать геопозицию. Вся информация будет оперативно поступать в муниципалитеты.

Также соответствующая категория появится на портале «Открытый регион 71».

Напомним, на прошлом рабочем совещании в Ситуационном центре сообщили, что с 1 января по 15 марта поступило 247 обращений граждан об открытых или аварийных колодцах. Глава региона Дмитрий Миляев просил представить ему табличку, у кого сколько люков в запасе.  

Миляев – чиновникам: «Голова не только, чтобы есть»
Миляев – чиновникам: «Голова не только, чтобы есть»
Миляев поручил готовить кадры для сферы роботизации и станкостроения
Миляев поручил готовить кадры для сферы роботизации и станкостроения

