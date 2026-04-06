Компания «Левша Медиа» присоединилась к программе поддержки рождаемости в Тульской области

В Тульской области всё больше предприятий и организаций подключаются к корпоративной программе поддержки рождаемости. Она предусматривает выплаты сотрудникам при рождении детей: 500 тысяч рублей — за первого ребенка, 750 тысяч рублей — за второго и 1 млн рублей — за третьего и последующих.

6 апреля на оперативном совещании в правительстве Тульской области губернатор Дмитрий Миляев выразил благодарность своему советнику по спорту Илье Степанову за то, что компания «Левша Медиа» присоединилась к этой программе.

Глава региона также дал поручение усилить информационное сопровождение этой программы. Упомянутые выплаты не облагаются налогами, но об этом знают далеко не все работодатели. Дмитрий Миляев поручил своему первому заместителю Наталье Архиповой вместе с блоком СМИ проработать этот вопрос.

О предприятиях, которые уже вошли в программу поддержки рождаемости, можно прочитать здесь.