В Тульской области ожидается сильный ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем с сохранением до конца суток - усиление западного ветра порывами 12-17 м/с.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

находясь на улице, обходи шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегай деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов);

машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».