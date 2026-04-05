В Тульской области ожидается сильный ветер

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:
- находясь на улице, обходи шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегай деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов);
- машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».