Огнеборцы спасли человека при пожаре в поселке Дубовка Узловского района

Возгорание произошло 4 апреля около 14.00 в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома на улице Пионерской.

Спустя пять минут на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Огнеборцы потушили возгорание на площади девять квадратных метров.

Пострадавших нет. Звеном газодымозащитной службы 67-й пожарно-спасательной части по лестничному маршу спасен человек.

От МЧС России привлекались 12 человек и 4 единицы техники. Причину произошедшего предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

МЧС России напоминает: