Огнеборцы спасли человека при пожаре в поселке Дубовка Узловского района

Спустя пять минут на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Огнеборцы потушили возгорание на площади девять квадратных метров.
Пострадавших нет. Звеном газодымозащитной службы 67-й пожарно-спасательной части по лестничному маршу спасен человек.
От МЧС России привлекались 12 человек и 4 единицы техники. Причину произошедшего предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.
