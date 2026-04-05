Весна с характером: Роман Вильфанд дал прогноз на апрель

Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, что первая половина апреля пройдет в режиме постоянных колебаний температуры, пишут наши коллеги. Весенние ощущения появятся, однако зимние отголоски полностью не исчезнут — такой волнообразный характер погоды продержится две недели.

Середина месяца принесет кардинальные изменения в погодной картине. Температура резко подскочит и превысит обычные для этого времени показатели на несколько градусов. Днем будет 12-14 градусов тепла, на деревьях начнут раскрываться первые почки.

Завершающая декада апреля обещает стать самой теплой — воздух прогреется до 15-17 градусов днем. Но уже в начале мая погода снова может преподнести неожиданности в виде очередных температурных скачков.