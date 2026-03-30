Тулякам напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита перед сезоном выездов на природу

Фото Алексея Пирязева.

С наступлением теплой погоды возрастает риск укусов клещей. Роспотребнадзор напоминает жителям Тульской области о важности профилактики клещевого энцефалита (КВЭ), особенно при планировании поездок в другие регионы.

Хотя Тульская область не входит в число территорий, эндемичных по клещевому энцефалиту, бдительность терять нельзя. Однако при поездках в Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа вакцинация становится обязательным условием для защиты здоровья.

«Вирус попадает в организм человека в течение нескольких минут после присасывания. Риск заражения возрастает, если клещ находится на теле человека длительное время. Также существует возможность заражения при употреблении в пищу сырого молока инфицированных коз или коров, но этот путь встречается значительно реже», — отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Вакцинация — самый надежный способ защиты. Она проводится круглогодично.

Схемы: существует основная (две прививки с интервалом от 1 до 7 месяцев) и ускоренная (интервал 2–4 недели). Посещать лес после второй дозы можно только через 14 дней. Для поддержания иммунитета прививку нужно повторять раз в три года.

Если вы не были привиты, а клещ укусил, то необходимо в течение 72 часов обратиться в медпункт для введения иммуноглобулина.

Используйте репелленты. Надевайте светлую одежду, закрывающую тело, и заправляйте брюки в носки. После каждой прогулки проводите тщательный само- и взаимоосмотр.