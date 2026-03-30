Билайн запустил возврат денег за связь без объяснения причин

Билайн запустил акцию, которая позволяет пользователям самостоятельно вернуть средства, если их что-то не устроило в работе связи.

erid: F7NfYUJCUneTVTGhnJiZ; Фото с сайта freepik.com.

Подобная схема впервые появляется на российском телеком-рынке: возврат средств осуществляется по инициативе клиента и не требует обращения в поддержку, проверки обстоятельств или каких-либо обоснований со стороны пользователя. 

Эта опция доступна клиентам обновленной подписки Bee (би), которые подключили ее или перешли на ее со своим номером с 26 марта до 31 августа 2026 года. Механика акции максимально проста: пользователь нажимает кнопку в приложении, после чего оператор возвращает деньги за день использования связи. Если абонентская плата списывается посуточно — возвращается стоимость суток. Если оплата внесена сразу за месяц, клиенту начисляется 1/30 от месячной стоимости. Средства зачисляются на бонусный баланс, срок их действия не ограничен — их можно использовать для оплаты абонентской платы по подписке. Воспользоваться функцией можно до 50 раз в течение года, но не чаще одного раза в сутки.

«Мы считаем, что отношения оператора и клиента должны строиться на заботе и доверии. Если человека что-то не устроило в работе связи, у него должна быть возможность быстро вернуть деньги за этот день — без заявлений, проверок и длительных разбирательств. Достаточно одной кнопки в приложении», — отметил заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин.

Этот запуск является частью масштабного изменения подхода к взаимодействию с клиентами — в сторону большей прозрачности, доверия и контроля со стороны пользователя.  Развитие подобных решений — часть стратегического подхода к сервисам связи, при котором пользователи получают больше прозрачности и инструментов управления своими услугами.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru
 
г. Москва, ОГРН 1027700166636
Акция проводится в период с 26.03.2026 г. по 31.08.2026 г. на территории всех субъектов РФ, где присутствует сеть Билайна.
Организатор Акции вправе в любой момент в одностороннем порядке изменять условия и сроки проведения Акции. Информация об изменениях и Правила Акции публикуются на сайте beeline.ru.

