Тульский Роспотребнадзор не нашел опасных инфекций в воде перед половодьем

В преддверии весеннего половодья в 2026 году специалисты Роспотребнадзора Тульской области усилили надзор за качеством питьевой воды. Главная цель — не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки, когда талые воды могут создать угрозу для систем водоснабжения.

Специалисты проверили более 2000 проб воды, взятых из подземных источников и городской водопроводной сети.

Вспышек инфекционных заболеваний, связанных с водой, не зарегистрировано. Отклонения по химическому составу были, но они носят природный характер и типичны для водоносных слоёв, которые эксплуатируются в регионе.

Управление направило официальные письма главам администраций муниципалитетов с предложением принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. А организациям водоснабжения — с требованием подготовить объекты и прилегающую территорию к прохождению паводковых вод.