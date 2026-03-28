Хулиганство — и точка. Туляк грозился застрелить случайного прохожего у ресторана быстрого питания

В Туле 40-летний Павел Н. признан виновным в хулиганстве, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 16 ноября 2025 года обвиняемый поссорился с прохожим у ресторана быстрого питания на улице Октябрьской, и решил избить его. Павел достал из кармана незаряженный пневматический пистолет, пригрозил им потерпевшему, после чего принялся избивать оппонента. В процессе избиения обвиняемый приставил дуло пистолета к голове потерпевшего, заявив, что застрелит его.

В судебном заседании Павел признал вину и раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ.