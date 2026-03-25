В 2025 году Тула продолжила динамичное развитие

Фото: пресс-служба Тульской городской Думы

Среди них — отчеты о работе за 2025 год мэра Тула Алексея Эрка и главы городской администрации Тулы Ильи Беспалова, первых заместителей и заместителей председателя городской Думы, постоянных комиссий и региональной счетной палаты.

Особое внимание было уделено благоустройству областного центра.

Анастасия Дементьева – В прошлом году продолжалось активное благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. Работы проводились в рамках трех программ и двух проектов, были отремонтированы более 700 объектов, – прокомментировала первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева. – Так, по программе «Формирование современной городской среды» благоустроили 35 дворовых территорий и сквер им. Л. Н. Толстого. По «Народному бюджету» реализовано 52 инициативных проекта, в рамках программы комплексного благоустройства – 114 объектов. Продолжилась реализация проекта «Наш город», проведены работы на порядка 400 объектах на сумму 150 млн рублей. Заявки на 2025 год выполнены.

Депутатский корпус вместе с жителями принимал активное участие в реализации проекта «Наш город» на всех этапах – начиная от формирования заявок и заканчивая приемкой выполненных работ. Все возникающие вопросы оперативно решались.

Проект реализуется уже пятый год, за это время благоустроено более 1600 объектов, выполнено более 1750 видов работ, среди них – ремонт общего имущества в многоквартирных домах, благоустройство придомовых территорий, включающее асфальтирование проездов, обустройство парковок, установку детского игрового и спортивного оборудования и многое другое.

«В 2026 году реализация «Нашего города» продолжится, планируется выполнить работы на 409 объектах на сумму 200 млн рублей. Объем финансирования увеличен на треть по сравнению с прошлым годом. Главная задача – сделать жизнь туляков более удобной и комфортной, а наш город – красивым и благоустроенным», – подчеркнула Анастасия Дементьева.

Большое внимание депутатский корпус уделяет поддержке общественных организаций и волонтерских объединений, которые оказывают содействие участникам СВО: люди разных профессий и возрастов по зову сердца плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, сублимированные супы и каши, обереги, вяжут теплые вещи, собирают посылки и пишут письма Евгений Смолянинов «Волонтеры обеспечивают бойцам надежный тыл. Их работа заслуживает признания и большого уважения. Депутаты Тульской городской Думы активно содействуют волонтерам. Одна из наиболее действенных мер – предоставление муниципальных помещений в безвозмездное пользование, а также освобождение организаций от коммунальных и эксплуатационных платежей. Мы коллегами-депутатами регулярно посещаем волонтерские группы, проводим мониторинг целевого использования помещений, общаемся с добровольцами, передаем им необходимые для работы материалы и оборудование. Мы продолжим работу по поддержке волонтеров и в дальнейшем», – прокомментировал первый заместитель председателя городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов. Заместитель председателя Тульской городской Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дарья Герасимова отметила, что серьезное внимание уделяется вопросам развития местного самоуправления. Налажено тесное взаимодействие с представителями территориальных общественных самоуправлений, сельскими старостами и старшими по домам. Активные туляки не только участвуют в благоустройстве территорий, но и выступают инициаторами социально значимых проектов, помогают наладить конструктивный диалог населения и органов власти. Деятельность туляков была отмечена на федеральном уровне – староста д. Варваровка вошла в топ-100 национальной премии «Служение», с проектом «Планета детства». Руководитель ТОС микрорайона «Площадка» заняла 3 место в номинации «Экология» Всероссийского конкурса гражданских инициатив с проектом «Полные паруса — чистые берега». В 2025 году в конкурсе Фонда президентских грантов от муниципального образования город Тула победителем стал ТОС «Любимый дворик». В рамках муниципальной программы поддержки ТОС в 2025 году проведены конкурсы «Активный руководитель территориального общественного самоуправления», «Активный сельский староста» и «Активный старший по территории». Дарья Герасимова «Важно отметить активную гражданскую позицию жителей Тулы, их неравнодушное отношение к вопросам общегородского значения. Председатели ТОС, сельские старосты, старшие по домам — это самая инициативная и неравнодушная часть населения. С их помощью решаются важные социально-экономические вопросы, направленные на развитие городских и сельских территорий, благоустройство населенных пунктов. Депутаты тесно взаимодействуют с активистами в своих избирательных округах, поэтому мы всегда поддерживаем образование новых ТОСов и помогаем лидерам общественного самоуправления», — отметила Дарья Герасимова.

В прошлом году велась большая работа по подготовке проекта городского бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Он был представлен общественности на публичных слушаниях в прошлом ноябре. А в декабре – принят на очередном заседании Тульской городской Думы.