Аудит эффективности: как в Тульской области предприятиям помогают усовершенствовать производство

Отдельные компании смогли за полгода улучшить показатели более чем в половину.

В Тульской области продолжается реализация федерального проекта по повышению производительности труда на предприятиях. Мероприятия помогают не только увеличить прибыль, но и решить кадровую проблему.

Дмитрий Пронин, заместитель министра промышленности Тульской области:

Дмитрий Пронин — Одной из задач, обозначенных в Послании губернатора Дмитрия Миляева, является поддержание темпов роста промышленности региона. На фоне дефицита кадров на предприятиях одним из основных способов наращивания темпов является повышение производительности труда. Работа ведется в рамках федерального проекта «Производительность труда». В Тульской области проект в пилотном формате был запущен еще в 2017 году. И с 2025 года мы продолжили работу, начав новый этап реализации.

На данный момент в программе участвует 87 предприятий. И большая часть из них смогла сделать свои производственные процессы на 30-40% эффективнее.

— Если говорить о новом этапе, то он охватывает не только предприятия реального сектора экономики — промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство, — но и предприятия социальной сферы. Будут сделаны значительные шаги по повышению активности социальной сферы и ее взаимодействия с населением, — добавил Дмитрий Пронин.

В числе участников проекта — АО «Солид Системс», тульский производитель оборудования для дозирования реагентов. Компания работает на рынке с 2005 года. В штате компании — более 60 сотрудников. Предприятие разрабатывает и выпускает установки дозирования химических веществ, которые используются в разных отраслях промышленности, горнодобывающей отрасли, металлургии, энергетике и на объектах водоочистки и водоподготовки.

С 30 июня по 23 декабря 2025 года АО «Солид Системс» реализовал проект оптимизации процесса производства металлоконструкций для насосных агрегатов в рамках федерального проекта «Производительность труда» при поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Тульской области, действующего в структуре регионального Фонда развития промышленности.

Егор Сорокин, генеральный директор АО «Солид Системс»:

Егор Сорокин — Благодаря участию в проекте совместно с РЦК нам удалось увеличить выработку на 68%, а время от запуска производства до готового изделия сократили более чем на 30%. Это существенный результат, который мы планируем масштабировать на остальные процессы. Мы осознаем значимость государственной поддержки и благодарим минпромторг Тульской области и команду РЦК и регионального Фонда развития промышленности в целом за предоставленные инструменты развития, экспертизу и готовность помогать бизнесу.

Процесс оптимизации начинается с аудита предприятия. Анализ производственных и вспомогательных процессов помогает обнаружить «узкие места», которые ведут к снижению производственных возможностей всей производственной цепочки, а также увеличению сроков исполнения заказов. Благодаря перераспределению задач между рабочими постами, пересмотру подходов к планированию, стандартизации рабочих мест и операций удалось повысить загрузку персонала, сократить внеплановые простои и, как следствие, значительно повысить производительность труда. В результате проекта ускоряется процесс выпуска продукции, при этом снижается ее себестоимость.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно зайти на портал производительность.рф и подать заявку.

Дмитрий Холин, заместитель руководителя регионального центра компетенций в сфере производительности труда Тульской области: