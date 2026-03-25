Аудит эффективности: как в Тульской области предприятиям помогают усовершенствовать производство

В Тульской области продолжается реализация федерального проекта по повышению производительности труда на предприятиях. Мероприятия помогают не только увеличить прибыль, но и решить кадровую проблему.
Дмитрий Пронин, заместитель министра промышленности Тульской области:
— Одной из задач, обозначенных в Послании губернатора Дмитрия Миляева, является поддержание темпов роста промышленности региона. На фоне дефицита кадров на предприятиях одним из основных способов наращивания темпов является повышение производительности труда. Работа ведется в рамках федерального проекта «Производительность труда». В Тульской области проект в пилотном формате был запущен еще в 2017 году. И с 2025 года мы продолжили работу, начав новый этап реализации.
На данный момент в программе участвует 87 предприятий. И большая часть из них смогла сделать свои производственные процессы на 30-40% эффективнее.
— Если говорить о новом этапе, то он охватывает не только предприятия реального сектора экономики — промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство, — но и предприятия социальной сферы. Будут сделаны значительные шаги по повышению активности социальной сферы и ее взаимодействия с населением, — добавил Дмитрий Пронин.
В числе участников проекта — АО «Солид Системс», тульский производитель оборудования для дозирования реагентов. Компания работает на рынке с 2005 года. В штате компании — более 60 сотрудников. Предприятие разрабатывает и выпускает установки дозирования химических веществ, которые используются в разных отраслях промышленности, горнодобывающей отрасли, металлургии, энергетике и на объектах водоочистки и водоподготовки.
С 30 июня по 23 декабря 2025 года АО «Солид Системс» реализовал проект оптимизации процесса производства металлоконструкций для насосных агрегатов в рамках федерального проекта «Производительность труда» при поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Тульской области, действующего в структуре регионального Фонда развития промышленности.
Егор Сорокин, генеральный директор АО «Солид Системс»:
— Благодаря участию в проекте совместно с РЦК нам удалось увеличить выработку на 68%, а время от запуска производства до готового изделия сократили более чем на 30%. Это существенный результат, который мы планируем масштабировать на остальные процессы. Мы осознаем значимость государственной поддержки и благодарим минпромторг Тульской области и команду РЦК и регионального Фонда развития промышленности в целом за предоставленные инструменты развития, экспертизу и готовность помогать бизнесу.
Процесс оптимизации начинается с аудита предприятия. Анализ производственных и вспомогательных процессов помогает обнаружить «узкие места», которые ведут к снижению производственных возможностей всей производственной цепочки, а также увеличению сроков исполнения заказов. Благодаря перераспределению задач между рабочими постами, пересмотру подходов к планированию, стандартизации рабочих мест и операций удалось повысить загрузку персонала, сократить внеплановые простои и, как следствие, значительно повысить производительность труда. В результате проекта ускоряется процесс выпуска продукции, при этом снижается ее себестоимость.
Чтобы присоединиться к проекту, нужно зайти на портал производительность.рф и подать заявку.
Дмитрий Холин, заместитель руководителя регионального центра компетенций в сфере производительности труда Тульской области:
Дмитрий Холин
— Стать участником проекта могут промышленные предприятия, сельскохозяйственные, строительные, общественного питания и многие другие с годовой выручкой не менее 400 млн рублей. Но даже если ваше предприятие более скромное, все равно стоит зайти на сайт производительность.рф, выбрать свою сферу деятельности, посмотреть, какие решения предлагаются для нее, и внедрить самостоятельно. За 10 лет работы мы накопили большой опыт и готовы им делиться.