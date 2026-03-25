Как распознать депрессию и что делать, если она вас настигла: советы психолога

Клинический психолог ТОКПБ №1 им. Н. П. Каменева Юлия Курачинова напомнила тулякам, что депрессию важно вовремя диагностировать и лечить.

Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

По словам специалиста, многие путают депрессию с обычной грустью или плохим настроением. На самом деле это серьёзное психическое расстройство, которое затрагивает мысли, эмоции и физическое состояние человека. Оно не проходит само и требует профессионального подхода.

Симптомы депрессии могут проявляться по‑разному, но есть общие признаки, на которые стоит обратить внимание:

  • устойчивое чувство грусти или внутренней пустоты;
  • потеря интереса к работе, хобби и другим занятиям, которые раньше приносили радость;
  • изменения аппетита и веса;
  • проблемы со сном (бессонница или чрезмерная сонливость);
  • хроническая усталость, не проходящая даже после отдыха;
  • навязчивые мысли о вине, смерти или тяжёлой болезни;
  • трудности с концентрацией и принятием решений;
  • необъяснимые физические боли (головные, телесные).

«Депрессия — не признак слабости и не вопрос силы воли. Это заболевание, которое, как и любое другое, нужно вовремя диагностировать и лечить», — подчёркивает Юлия Курачинова.

Специалист предлагает ряд практических шагов, которые могут стать частью пути к улучшению ментального здоровья:

  1. Занимайтесь спортом: регулярные физические нагрузки улучшают настроение.
  2. Соблюдайте режим сна — ложитесь и вставайте в одно и то же время.
  3. Следите за питанием: сбалансированный рацион с овощами и фруктами положительно влияет на эмоциональное состояние.
  4. Поддерживайте общение с друзьями и близкими — это помогает бороться с одиночеством.
  5. Осваивайте техники релаксации: медитация, йога, дыхательные практики снижают уровень стресса.
  6. Ставьте небольшие цели — так вы избежите переутомления и получите мотивацию от маленьких побед.
  7. Откажитесь от вредных привычек — они может усугублять симптомы.
  8. Ведите дневник — записывайте мысли и чувства, чтобы лучше понимать свои эмоции.
  9. Не бойтесь просить о помощи — обсуждение переживаний с близкими даёт эмоциональную разгрузку.
  10. Обратитесь к специалисту — он подберёт психотерапию или медикаментозное лечение.

Жителям региона доступны бесплатные и анонимные консультации в кабинетах психологической помощи. Подробности можно найти здесь.

«Главное — не оставаться один на один со своей проблемой. Депрессия поддаётся лечению, а своевременная помощь может кардинально изменить жизнь к лучшему», — резюмирует Юлия Владимировна. 

 

