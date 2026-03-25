Депутаты рассмотрели около 20 вопросов повестки, среди них — отчеты о работе за 2025 год главы муниципального образования город Тула Алексея Эрка, главы администрации города Тулы Ильи Беспалова, первых заместителей и заместителей председателя Тульской городской Думы, постоянных комиссий, региональной счетной палаты.

Руководители Тулы представили депутатам отчет о работе за 2025 год.

Как отметил в своем докладе Алексей Эрк, за отчетный период проведено 12 заседаний, принято более 260 решений.

Ключевым итогом года стало принятие бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

В текущем году доходы составят более 37,5 миллиарда рублей. Расходы — 38,5 миллиарда.

Как и все последние несколько лет, главный финансовый документ имеет социальную направленность. 54,8% предусмотрено на образование, физкультуру и спорт, культуру.

2025-й — год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одним из важных решений стал вопрос о присвоении званий «Почетный гражданин города-героя Тулы» 26 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. С таким поручением в январе выступил Президент России Владимир Путин. Фронтовики также получили от города единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

По словам Алексея Эрка, поддержка участников СВО и их семей — приоритет в работе органов местного самоуправления. 2025-й был объявлен Годом защитника Отечества. По поручению главы региона Дмитрия Миляева на муниципальном уровне разработан комплекс мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей. Депутаты также не остались в стороне и приняли ряд решений.

Вместе с волонтерами, представителями администрации города, бизнес-сообщества и неравнодушными туляками депутаты регулярно собирали грузы и доставляли их военным медикам и бойцам, жителям новых и приграничных территорий.

Продолжилась практика передачи помещений общественным организациям, которые оказывают поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. Всего за отчетный период рассмотрено 198 вопросов о передаче в безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений.

В областной столице продолжается реализация программ «Формирование современной городской среды» и «Народный бюджет». Муниципальный проект «Наш город» зарекомендовал себя как эффективный инструмент решения локальных задач. В 2025 году выполнены работы на 398 объектах. В этом году в адресный перечень вошло 409 объектов на общую сумму 200 миллионов рублей.

«Заложен серьезный фундамент для будущих достижений. Мы уверено движемся вперед. Выделены приоритетные направления работы на ближайшую перспективу. Важнейшими из них остаются развитие социальной сферы, поддержка незащищенных категорий граждан, повышение комфортности проживания.

Убежден, что будущее страны определяется тем, какие ценности мы передаем подрастающему поколению и какой поддержкой окружаем семьи. Именно поэтому для депутатов-единороссов и для меня как руководителя фракции «Единая Россия» важно воплощать в жизнь народную программу партии и реализовывать задачи, которые поставил глава региона в своем Послании жителям», — подчеркнул Алексей Эрк.

Глава администрации Илья Беспалов отметил, что в 2025 году Тула участвовала в трех национальных и восьми региональных проектах.

Одно из важных направлений развития — сфера ЖКХ.

По поручению губернатора Тульской области в Туле продолжается планомерное обновление магистральных водоводов.

По концессионному соглашению между АО «Тулагорводоканал», администрацией города и правительством Тульской области завершено строительство более 25 км магистральных сетей водоснабжения Обидимо-Упкинского водозабора.

В п. Ленинском модернизирована система водоснабжения. Построены новые сети в д. Скорнево. Специалисты работают над улучшением качества воды в с. Хрущево и д. Барсуки.

Ежегодно в городе к отопительному сезону перекладывают по 40 км сетей теплоснабжения, капитально ремонтируют магистральные сети.

Для улучшения экологической обстановки в городе возводят цех механического обезвоживания. Масштабное обновление важного объекта коммунальной инфраструктуры Тулы происходит впервые с момента его постройки. Современные технологии очистки стоков позволят в итоге уйти от неприятного запаха и не наносить вред окружающей среде.

В Туле продолжают обновлять дороги и мосты. В сезоне 2025 года отремонтировано асфальтовое покрытие мостов на Калужском шоссе. В активной фазе работы по реконструкции Орловского путепровода. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» комплексно отремонтировали более 11 км дорог. Вместе с этим продолжается обновление проезжих частей и тротуаров по другим программам, в том числе в Большой Туле.

Продолжается модернизация трамвайной инфраструктуры, обновление парка пассажирского транспорта и развитие транспортной доступности.

В областной столице за прошлый год благоустроено более 700 объектов. В этом году работы выполнят на пространствах, которые выбрали туляки в ходе голосования, и территориях, определенных в ходе совместных с депутатами — представителями фракции «Единая Россия» — встреч.

Особое внимание — развитию социальной сферы. Школу на 1100 мест по нацпроекту «Молодежь и дети» строят в мкр-не Суворовский-2, построено и открыто два новых детских сада. Вторую жизнь получают существующие объекты.

В п. Молодежном в 2025-м по программе «Наш район», инициированной губернатором, появился первый в Туле модульный клуб, а в спортшколе «Арсенал» в п. Косая Гора завершен капремонт футбольного поля. В п. Петровском реализовали новый для города и области объект — модульный плавательный бассейн. В п. Плеханово капитально отремонтировали здание ФОКа.

«Благоустроенные дворы и пространства, развитая дорожная и транспортная инфраструктура, новые школы, сады и спортивные объекты — все это делает город комфортным. При поддержке губернатора Дмитрия Миляева, регионального правительства, депутатского корпуса в целом и коллег-единороссов, а также самих горожан, мы продолжаем реализацию масштабных проектов.

Мы делаем это планомерно, в соответствии с поступающими задачами и с учетом пожеланий жителей. 2025 год был насыщенным, плодотворным, администрация выполнила все намеченные планы и продолжит работу по основным направлениям деятельности. Совместными усилиями мы создаем территорию семейного счастья», — подчеркнул Илья Беспалов.

Руководители города поблагодарили всех за взаимодействие, ответственность и плодотворную работу.