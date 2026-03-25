Из-за сломавшейся колонки тулякам пришлось топить снег: специалисты приступили к ремонту

Ожидается, что подача воды будет восстановлена до конца рабочей недели.

Фото Сергея Коняева.

Два дня назад мы рассказали о проблеме жителей ул. Тупик реки Воронки, которые уже несколько месяцев не имеют доступа к воде из-за сломавшейся водоразборной колонки.

В главном управлении по Привокзальному округу Тулы нам сообщили, что работы по восстановлению работоспособности колонки будут выполнены ресурсоснабжающей организацией до 27 марта.

Эта колонка относится к ведению ОАО «РЖД». В организации уточнили, что заявка на ремонт колонки поступила 24 марта. Сегодня специалисты приступили к устранению неисправности. Им предстоит восстановить и заменить вышедшие из строя узлы.