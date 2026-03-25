Умер один из создателей тульского экзотариума, ученый-герпетолог Николай Орлов

В Тульском экзотариуме сообщили о смерти известного российского герпетолога, кандидата биологических наук Николая Орлова. Он входил в тройку ученых-энтузиастов, стоявших у истоков основания экзотариума.

Благодаря авторитету Орлова в научных кругах экзотариум сумел наладить партнерские отношения с госструктурами зарубежных стран. Одним из результатов стало соглашение с Японией о передаче для изучения и разведения нескольких особей чрезвычайно редкой токарийской куфии.

Николай Орлов стал первым ученым в России, кому удалось добиться размножения королевских питонов в неволе. Ему принадлежит уникальное достижение — получение потомства от новогвинейских питонов, а также описание целого ряда новых видов рептилий.

Много лет Орлов выступал организатором и руководителем научных экспедиций экзотариума, которые проходили на Кавказе, в Средней Азии, Вьетнаме, Монголии и на Курильских островах. Из этих поездок он неизменно привозил редчайшие экземпляры для коллекций.