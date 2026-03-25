  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Умер один из создателей тульского экзотариума, ученый-герпетолог Николай Орлов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Умер один из создателей тульского экзотариума, ученый-герпетолог Николай Орлов

Николай Люцианович Орлов скончался 25 марта в возрасте 73 лет.

В Тульском экзотариуме сообщили о смерти известного российского герпетолога, кандидата биологических наук Николая Орлова. Он входил в тройку ученых-энтузиастов, стоявших у истоков основания экзотариума. 

Благодаря авторитету Орлова в научных кругах экзотариум сумел наладить партнерские отношения с госструктурами зарубежных стран. Одним из результатов стало соглашение с Японией о передаче для изучения и разведения нескольких особей чрезвычайно редкой токарийской куфии.

Николай Орлов стал первым ученым в России, кому удалось добиться размножения королевских питонов в неволе. Ему принадлежит уникальное достижение — получение потомства от новогвинейских питонов, а также описание целого ряда новых видов рептилий.

Много лет Орлов выступал организатором и руководителем научных экспедиций экзотариума, которые проходили на Кавказе, в Средней Азии, Вьетнаме, Монголии и на Курильских островах. Из этих поездок он неизменно привозил редчайшие экземпляры для коллекций.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 21:34 +1
Другие статьи по темам
Событие
утрата
Люди
Николай Орлов
Жизнь Тулы и области
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле пропала 67-летняя пенсионерка в красном пальто
В Туле пропала 67-летняя пенсионерка в красном пальто
Из-за сломавшейся колонки тулякам пришлось топить снег: специалисты приступили к ремонту
Из-за сломавшейся колонки тулякам пришлось топить снег: специалисты приступили к ремонту

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.