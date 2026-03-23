«Топим снег, а скоро и он исчезнет»: туляки несколько месяцев живут без воды

Всему виной — сломавшаяся водоразборная колонка, за состоянием которой должно следить ОАО «РЖД».

В доме № 1 по улице Тупик реки Воронки уже несколько месяцев нет доступа к воде. Водопровода у жильцов нет, а водоразборная колонка, по их словам, перестала работать ещё в феврале.

77-летний Александр Митриченко рассказывает:

«Людям приходится буквально выживать — воду для бытовых нужд добывают, растапливая снег. Однако с наступлением тепла этот источник воды скоро исчезнет».

Жильцы утверждают, что организация ОАО «РЖД», которая получает оплату за обслуживание колонки, не предпринимает мер для восстановления водоснабжения.

Ситуацию осложняет то, что пожилые жители не могут самостоятельно решить проблему. Сын Александра сейчас находится в зоне СВО и не может помочь отцу.

Люди надеются на вмешательство городской администрации, водоканала или прокуратуры – кого угодно, лишь бы как можно скорее восстановить подачу воды.