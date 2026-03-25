В Туле увековечат память известного купца и мецената Игнатия Платонова

Фото из архива Myslo.

Депутаты Тульской городской Думы поддержали инициативу об установке мемориальной доски в память об известном купце, меценате, Почетном гражданине Тулы Игнатии Козьмиче Платонове.

Об этом ходатайствовали представители тульского отделения общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Доску планируют разместить на доме № 2 по ул. Революции, где в начале XX века располагалась городская Дума и управа.

В 26 лет Игнатий Платонов получил звание тульского купца 3-й гильдии и за короткое время достиг звания купца 1-й гильдии. Свой капитал он сделал на рыбной промышленности и судоходстве.

Игнатий Козьмич внес большой вклад в развитие Тулы: активно занимался благотворительностью, жертвовал деньги обществу «Милосердие», домам призрения бедных и другим социальным учреждениям. При его участии было завершено строительство бесплатной городской лечебницы, открытой в 1899 году на ул. Каминского.