«Поддержка рождаемости стала корпоративной нормой»: Миляев о демографическом стандарте 

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на встрече с женщинами-предпринимателями высоко оценил результаты внедрения регионального демографического стандарта.

Ранее одна из участниц предложила создать постоянно действующий орган для взаимодействия крупного и социального бизнеса, чтобы, например, предоставлять пустующие помещения на льготных условиях.

В ответ губернатор отметил, что бизнес в регионе уже активно включился в социальную повестку. Он подчеркнул, что два года назад относился к инициативе с демографическим стандартом скептически, но результат превзошел все ожидания.

«У нас сегодня предприятия, которые присоединились к региональному демографическому стандарту, реализуют целый набор мер, направленных на поддержку сотрудников с семьями и детьми. И вы знаете, эта поддержка стала корпоративной нормой. Заводы уже действительно воспринимают это как обязательную часть своей работы», — сказал Дмитрий Миляев.