В Тульской области для женщин-предпринимателей утвердят новые меры поддержки

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 24 марта, в Туле проходит рабочая встреча губернатора Тульской области Дмитрия Миляева с представителями бизнес-объединений женщин предпринимателей Тульской области.

«В 2026 году в Тульской области будут введены специальные меры поддержки женского бизнеса. Речь идет о льготных займах на развитие и налоговых льготах», — сообщил Миляев.

В ходе встречи стало известно, что для тульских женщин-предпринимателей в регионе утвердят финансовые меры поддержки. Об этом сообщил министр развития предпринимательства и торговли Александр Ильинский:

«Подготовлен соответствующий законопроект, после утверждения которого женщины-предприниматели получат льготы, средства на которые выделяются из областного фонда».

Также глава ведомства напомнил, что в настоящий момент в Тульской области для предпринимателей действует 23 налоговые льготы:

«Несмотря на сложную финансовую ситуацию, действующие льготы удалось сохранить. Кроме этого, предприниматели могут рассчитывать на займы для развития бизнеса».