Дмитрий Миляев встретился с представителями бизнес-объединений женщин

Встреча проходит в эти минуты в центре «Мой бизнес».

Сегодня, 24 марта, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев проводит рабочую встречу с представителями объединения женщин — предпринимателей региона. В центре внимания — вопросы развития женского предпринимательства.

Обращаясь с приветственным словом к собравшимся, он рассказал об итогах года и отметил, что все поставленные перед регионом задачи в рамках нацпроектов были выполнены. Также он затронул тему инвестиционной активности в регионе и сфере малого предпринимательства.

«Инвестиционная активность неплохая. По итогам 2025 года инвестиции составили 206 млрд рублей», — сказал Миляев.

Напомним, основная тема встречи — развитие женского бизнеса, который является важным драйвером экономики. В Тульской области для ее поддержки уже предприняты системные шаги: в 2024 году главой региона был подписан закон, определяющий женский бизнес как особый вид деятельности, нуждающийся в персональных преференциях. Уже пять лет в регионе успешно работает Центр «Мой бизнес», предоставляющий женщинам-предпринимателям всестороннюю помощь: от обучающих консультаций до полного комплекса услуг. Развитие этой системы продолжится.