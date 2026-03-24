Миляев: «В Тульской области создадут комиссию по развитию сотрудничества крупного бизнеса и субъектов МСП»

Фото Алексея Пирязева.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поддержал инициативу социального бизнеса о создании постоянно действующей комиссии для развития партнерства между крупными предприятиями и малым/средним бизнесом (МСП).

С этим предложением выступила Ирина Иванова, президент Союза социальных предпринимателей. Она отметила, что послание губернатора «Тульская область — территория семейного счастья» стало главным ориентиром для региона.

Иванова предложила выстроить системную модель сотрудничества по трем ключевым направлениям:

Социальный заказ . Крупные предприятия передают на аутсорсинг социальным предпринимателям функции по организации досуга и развития для детей сотрудников (детсады, секции), вместо того чтобы создавать их с нуля.

. Крупные предприятия передают на аутсорсинг социальным предпринимателям функции по организации досуга и развития для детей сотрудников (детсады, секции), вместо того чтобы создавать их с нуля. Льготная инфраструктура . Предоставить социальным предпринимателям доступ к пустующим или неэффективно используемым помещениям крупных заводов на льготных условиях для открытия центров развития.

. Предоставить социальным предпринимателям доступ к пустующим или неэффективно используемым помещениям крупных заводов на льготных условиях для открытия центров развития. Наставничество и гранты. Внедрить механизм целевых грантов от крупного бизнеса для финансирования конкретных социальных проектов, например подготовка к школе для многодетных семей.

В качестве успешного примера она привела опыт Елены Кудряшовой из Ефремова, чей образовательный центр «Страна Знаний» работает в партнёрстве с компанией «АГРЭК» на условиях 50% софинансирования. Услуги центра доступны не только детям сотрудников, но и всем жителям города.