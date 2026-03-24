В Тульской области реорганизуют шесть районных больниц

Их присоединят к более крупным медучреждениям.

В Тульской области планируют реорганизовать шесть районных больниц — их присоединят к более крупным медицинским учреждениям. Myslo ознакомился с проектом соответствующего постановления.

Тепло-Огаревская ЦРБ станет частью Щекинской районной больницы.

Куркинская ЦРБ войдёт в состав Ефремовской районной больницы.

Ясногорская и Заокская ЦРБ присоединятся к Алексинской районной больнице.

В Туле городская больница № 3 станет структурным подразделением больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина.

Ленинская районная больница войдет в состав горбольницы №11.

Как поясняют чиновники, объединение проводится для более эффективного выполнения территориальной программы государственных гарантий оказания медицинской помощи.

Министерству здравоохранения совместно с Министерством имущественных и земельных отношений Тульской области поручено до 1 ноября 2026 года провести все необходимые юридические процедуры, связанные с реорганизацией.