Туляки сообщают о массовой эвакуации из школ и вузов из-за ракетной опасности

24 марта в Туле и области была объявлена ракетная опасность. В городе включились сирены. В соцсетях жители сообщают об эвакуации учащихся из некоторых школ и вузов.

В частности, учащихся выводили из школ № 15 и 39, из некоторых корпусов ТулГУ.