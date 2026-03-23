Еще пять украинских беспилотников сбили над Тульской областью

В небе над Тульской области уничтожили еще пять украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

«Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено!

Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.

Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112», — подчеркнул губернатор.

В регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА.