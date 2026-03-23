Еще пять украинских беспилотников сбили над Тульской областью

В регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА.

В небе над Тульской области уничтожили еще пять украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев. 

Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

«Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено!

Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.

Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112», — подчеркнул губернатор. 

сегодня, в 13:56 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
сбили БПЛА
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 23 марта: до +11 градусов и без осадков

сегодня

66

871

3

Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет света 23 марта

вчера

123

2146

1

Жизнь Тулы и области
Зачем тульские чиновники закупают VPN?

сегодня

21

2128

-3

Жизнь Тулы и области
Когда цена удивляет: самые дорогие стройки Тулы и области

сегодня

20

2528

4

