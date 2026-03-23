В Тульской области паводковая обстановка сейчас в пределах нормы

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Дмитрия Миляева обсудили ход противопаводковых мероприятий.

На сегодняшний день паводковая обстановка на территории региона в пределах нормы. Реки практически полностью освободились ото льда. С началом половодья наблюдается незначительное повышение уровня воды в реках — подъем составляет от 30 до 120 см. Крупные водохранилища, оказывающие влияние на паводковую обстановку, производят контролируемый сброс воды и осуществляют удержание свободных объемов для среза пика паводка.

Ведется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки. Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований передают данные в Ситуационный центр и Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС. Паводковая обстановка находится на постоянном контроле. Угрозы затопления населенных пунктов и разрушения низководных мостов на сегодня нет. Отмечается снижение уровня промерзания почвы, что положительно влияет на ход паводка.