В Тульской области паводковая обстановка сейчас в пределах нормы

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Дмитрия Миляева обсудили ход противопаводковых мероприятий.
На сегодняшний день паводковая обстановка на территории региона в пределах нормы. Реки практически полностью освободились ото льда. С началом половодья наблюдается незначительное повышение уровня воды в реках — подъем составляет от 30 до 120 см. Крупные водохранилища, оказывающие влияние на паводковую обстановку, производят контролируемый сброс воды и осуществляют удержание свободных объемов для среза пика паводка.
Ведется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки. Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований передают данные в Ситуационный центр и Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС. Паводковая обстановка находится на постоянном контроле. Угрозы затопления населенных пунктов и разрушения низководных мостов на сегодня нет. Отмечается снижение уровня промерзания почвы, что положительно влияет на ход паводка.
«Прохождение паводка в регионе держите на особом контроле», — поручил профильным министерствам и ведомствам Дмитрий Миляев.