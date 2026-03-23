В Тульской области паводковая обстановка сейчас в пределах нормы

Об этом стало известно на оперативном совещании правительства.

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Дмитрия Миляева обсудили ход противопаводковых мероприятий.

На сегодняшний день паводковая обстановка на территории региона в пределах нормы. Реки практически полностью освободились ото льда. С началом половодья наблюдается незначительное повышение уровня воды в реках — подъем составляет от 30 до 120 см. Крупные водохранилища, оказывающие влияние на паводковую обстановку, производят контролируемый сброс воды и осуществляют удержание свободных объемов для среза пика паводка.

Ведется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки. Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований передают данные в Ситуационный центр и Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС. Паводковая обстановка находится на постоянном контроле. Угрозы затопления населенных пунктов и разрушения низководных мостов на сегодня нет. Отмечается снижение уровня промерзания почвы, что положительно влияет на ход паводка.

«Прохождение паводка в регионе держите на особом контроле», — поручил профильным министерствам и ведомствам Дмитрий Миляев. 

сегодня, в 14:05
Другие статьи по темам
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 23 марта: до +11 градусов и без осадков

сегодня

66

873

3

Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет света 23 марта

вчера

123

2146

1

Жизнь Тулы и области
Зачем тульские чиновники закупают VPN?

сегодня

21

2138

-3

Жизнь Тулы и области
Когда цена удивляет: самые дорогие стройки Тулы и области

сегодня

20

2533

4

Еще пять украинских беспилотников сбили над Тульской областью
Еще пять украинских беспилотников сбили над Тульской областью

